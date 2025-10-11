«Оттягивает неизбежное»: Во Франции партии парламента осудили назначение Лекорню

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла сообщил о готовности выступить с вотумом недоверия против вновь назначенного премьер-министра Себастьена Лекорню. Об этом он заявил в соцсети X.

«Правительство Лекорню II, назначенное Эмманюэлем Макроном, который более чем когда-либо изолирован и оторван от реальности в Елисейском дворце, — это плохая шутка, позор для демократии и унижение для французов. Национальное объединение, конечно же, немедленно осудит эту бесперспективную коалицию», — уточнил Барделла.

В поддержку инициативы выступила и лидер парламентской фракции «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано. Она призвала депутатов левого крыла парламента подписать предложение о вотуме недоверия и рассмотреть возможность отстранения главы государства от должности.

«Никогда ещё президент не правил с таким отвращением и гневом. Лекорню, ушедший в отставку в понедельник, в пятницу был вновь назначен Макроном. Макрон жалко оттягивает неизбежное: свой уход», — написала она в соцсети X.

Напомним, 11 октября президент Франции Эмманюэль Макрон назначил Себастьена Лекорню премьер-министром. Ещё совсем недавно он ушёл в отставку, продержавшись на посту около месяца. До назначения главой правительства он занимал пост министра Вооружённых сил.