Себастьен Лекорню вновь стал премьер-министром Франции
Обложка © X / Gouvernement
Французский президент Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром. Об этом сообщает Елисейский дворец.
«Президент Республики назначил Себастьяна Лекорну премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — говорится в сообщении.
Напомним, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, проработав на этой должности около месяца. До назначения главой правительства он занимал пост министра Вооружённых сил. Французские СМИ отмечали, что отставка Лекорню усилила кризис в стране. Произошедшее ввергает французского лидера Эмманюэля Макрона в хаос.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.