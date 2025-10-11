Валдайский форум
10 октября, 21:06

Себастьен Лекорню вновь стал премьер-министром Франции

Обложка © X / Gouvernement

Французский президент Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром. Об этом сообщает Елисейский дворец.

«Президент Республики назначил Себастьяна Лекорну премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — говорится в сообщении.

«Вытесняют главного конкурента»: Как Франция наживается на европейской гонке вооружений

Напомним, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, проработав на этой должности около месяца. До назначения главой правительства он занимал пост министра Вооружённых сил. Французские СМИ отмечали, что отставка Лекорню усилила кризис в стране. Произошедшее ввергает французского лидера Эмманюэля Макрона в хаос.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

