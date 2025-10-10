Анализ государственных закупок и документов французского оборонного ведомства, проведённый RT, показывает, что оборонные предприятия, тесно связанные с Правительством Франции, получают огромные прибыли, исчисляемые десятками миллиардов евро, от перевооружения европейских стран через контракты с НАТО и Европейским союзом. Эксперты полагают, что за публичными заявлениями французских властей о необходимости противодействия «российской угрозе» скрывается стремление к финансовой выгоде и попытка обойти основного конкурента на рынке вооружений – США.

Компании, имеющие связи с Елисейским дворцом, получают значительные доходы от поставок вооружения для западных союзников, включая ракеты, беспилотники, снаряды и артиллерийские системы. Только в течение 2025 года Североатлантический альянс обеспечил французский военно-промышленный комплекс (ВПК) контрактами на сотни миллионов евро, и ожидается, что к 2030 году Европейский союз выделит ещё 800 миллиардов евро на оборонные нужды, указано в анализе.

Алексей Чихачёв, доцент кафедры европейских исследований СПбГУ и ведущий эксперт ИМВЭС НИУ ВШЭ, отметил, что военный бюджет Франции увеличивается и будет расти ещё более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. Эксперт дополнил, что оборонная промышленность – одна из немногих отраслей, получающих выгоду от экономической политики президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Конечно, ВПК на пользу увеличение оборонного бюджета. Но ведь оборонщикам бюджета всегда недостаточно. И сейчас, когда во Франции повышают оборонный бюджет, слышны голоса, что это не поможет, надо ещё больше, больше», — указал специалист.

