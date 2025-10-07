Довёл страну до хаоса: Более половины французов хотят ухода Макрона с поста президента

Во Франции всё больше граждан хотят отставки президента Эмманюэля Макрона. Согласно данным сразу четырёх опросов, большинство французов считают, что именно Макрон довёл страну до кризиса.

По данным исследования Toluna-Harris Interactive для RTL, за уход президента выступают 73% граждан. Ещё 76% уверены, что именно Макрон несёт личную ответственность за провал правительства Себастьяна Лекорню.

«Сложение полномочий президента поддержали бы 70% французов», – говорится в исследовании Odoxa-BackBone Consulting для Figaro. При этом 60% опрошенных выступили за роспуск нижней палаты парламента.

Результаты IFOP и Elabe подтверждают общую тенденцию: более половины французов хотят, чтобы Макрон ушёл, а 90% ждут серьёзных экономических проблем из-за затянувшегося политического кризиса.

С момента переизбрания Макрона в 2022 году Франция сменила уже пять премьер-министров. Последним пал Себастьян Лекорню, проработавший на своей должности меньше месяца.

Ранее Life.ru писал, что в Британии назвали Макрона «хромой уткой» после провала правительства. Аналитики отметили, что его политика вернула Францию к хаосу 1950-х годов, когда кабинеты рушились один за другим. Сейчас у Макрона осталось лишь три выхода – уйти, смириться с левыми или снова рискнуть перевыборами.