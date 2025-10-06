«Петушку плевать на Францию»: Медведев высмеял Макрона после отставки Лекорню

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг резкой критике президента Франции Эмманюэля Макрона, связав кратковременную работу французского правительства с отсутствием у страны полноценного лидера. Соответствующее заявление политик разместил в своём канале в мессенджере MAX.

«Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А всё потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке. А на Францию петушку Микрону плевать», — написал Медведев.

Он также добавил, что «даже лошади наших казаков, вошедших в Париж в 1814-м, исполнили бы его обязанности лучше». Комментарий последовал после объявления премьер-министром Франции Себастьяном Лекорню о своей отставке, проработав в должности всего 27 дней.

Напомним, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, проработав на этой должности около месяца. До назначения главой правительства он занимал пост министра Вооружённых сил. Сообщается, что официальное уведомление о его отставке уже направлено президенту.