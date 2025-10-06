Валдайский форум
6 октября, 09:55

Дмитрий Медведев отправится в КНДР

Обложка © РИА Новости / Екатерина Штукина

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев возглавит партийную делегацию, которая направится в КНДР для участия в праздновании 80-летия основания правящей Трудовой партии Кореи. О предстоящем визите сообщили в пресс-службе партии.

«По приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи делегация Всероссийской политической партии «Единая Россия» во главе с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым посетит КНДР и примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи», — говорится в сообщении.

Торжественные мероприятия, посвящённые юбилею партии, пройдут в КНДР 10 октября.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал провокационной военную активность США и их азиатских союзников, направленную против КНДР. Он отметил, что ужесточение санкций в отношении КНДР не только неэффективно, но и даёт обратный результат. По его словам, создание надёжной архитектуры безопасности в Северо-Восточной Азии требует возобновления равноправного и уважительного диалога между сторонами.

Александра Мышляева
