Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в способности европейских лидеров принимать ответственные военные решения и вступления в конфликт с Россией. Такое мнение он изложил в публикации в своём Telegram-канале.

«Почему такая война не может быть развязана самой Европой? Вот почему. Европейские страны уязвимы и разобщены. Они могут преследовать только свои интересы, пытаясь выжить в современном экономическом хаосе. Им просто не потянуть войну с Россией», — заявил Медведев.

По его мнению, европейские политики лишены стратегического мышления и пассионарности, необходимых для ведения войны. Он также добавил, что европейцы в своём большинстве инертны и изнеженны, а также не имеют желания сражаться ни за общие идеалы, ни за собственную землю.

Ранее на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность по поводу заявлений, звучащих от некоторых представителей Европейского союза и НАТО. Лавров подчеркнул, что подобная риторика негативно влияет на стабильность в мире.