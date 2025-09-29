В Великобритании признали, что уже находятся в состоянии войны с Россией
Экс-глава MI5 Мэннингем-Буллер: Британия фактически ведёт войну с Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira
Нельзя однозначно сказать, что Великобритания не находится в состоянии войны с Россией. Такое мнение выразила бывший глава британской службы безопасности MI5 баронесса Элиза Мэннингем-Буллер, чьи слова цитирует Sky News.
По словам Мэннингем-Буллер, высказывание о том, что Великобритания уже ведёт войну с Россией, могут быть верными.
«Советник по вопросам обороны Великобритании доктор Фиона Хилл, возможно, права, говоря, что мы уже находимся в состоянии войны с Россией», — сказала она.
Ранее министр иностранных дел Британии заявила, что НАТО готово к прямому столкновению с Россией в случае нарушения российскими самолётами воздушного пространства стран-членов альянса. Она заявила, что британские ВВС находятся в полной боевой готовности и могут в любой момент взлететь для перехвата самолётов РФ.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.