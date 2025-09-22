Интервидение
22 сентября, 15:55

В Британии заявили о готовности НАТО к «прямой конфронтации» с Россией

Глава МИД Британии Купер: НАТО готово к прямому столкновению с Россией

Обложка © ТАСС / Zuma

НАТО готово к прямому столкновению с Россией в случае нарушения российскими самолетами воздушного пространства стран-членов альянса. Об этом заявила министр иностранных дел Британии Иветт Купер на заседании Совета Безопасности ООН.

Как сообщает The Independent, министр подчеркнула, что британские ВВС готовы к перехвату российских воздушных судов, если они будут пересекать границы НАТО.

«Это преднамеренная попытка подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность», — сказала Купер.

Она отметила, что недавние воздушные инциденты с российскими военными самолетами рассматриваются как «серьёзный вызов» для безопасности всей Европы.

Ранее Министерство обороны России опровергло заявление Эстонии о том, что российские истребители якобы нарушили государственную границу. В ведомстве пояснили, что самолёты совершали плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградской области и действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. При этом министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что НАТО могла бы применять меры, включая уничтожение российских истребителей, чтобы обезопасить северо-восточные границы Европы.

Наталья Демьянова
