Профессор дал мрачный прогноз о ядерной войне НАТО и России

Прямое военное столкновение между странами НАТО и Россией стало весьма вероятным сценарием. Такой мрачный прогноз представил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X.

«По моему мнению, мы достигли точки, когда прямая война между НАТО и Россией весьма вероятна», — предупреждает эксперт.

С точки зрения аналитика, боевые действия могут развернуться на европейской территории, причём не исключён вариант с применением ядерного оружия.

Ранее министр иностранных дел Британии заявила, что НАТО готово к прямому столкновению с Россией в случае нарушения российскими самолётами воздушного пространства стран-членов альянса. По её словам, британские ВВС находятся в состоянии полной боевой готовности и в любой момент способны подняться в воздух для перехвата военных самолётов РФ.