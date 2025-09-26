Интервидение
26 сентября, 11:52

Профессор дал мрачный прогноз о ядерной войне НАТО и России

Профессор Дизен: Прямой конфликт между НАТО и Россией возможен

бложка © Getty Images / South Korean Defense Ministry

Прямое военное столкновение между странами НАТО и Россией стало весьма вероятным сценарием. Такой мрачный прогноз представил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X.

«По моему мнению, мы достигли точки, когда прямая война между НАТО и Россией весьма вероятна», — предупреждает эксперт.

С точки зрения аналитика, боевые действия могут развернуться на европейской территории, причём не исключён вариант с применением ядерного оружия.

Песков не захотел комментировать сценарий, в котором НАТО сбивает самолёты РФ
Ранее министр иностранных дел Британии заявила, что НАТО готово к прямому столкновению с Россией в случае нарушения российскими самолётами воздушного пространства стран-членов альянса. По её словам, британские ВВС находятся в состоянии полной боевой готовности и в любой момент способны подняться в воздух для перехвата военных самолётов РФ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
