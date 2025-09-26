Песков не захотел комментировать сценарий, в котором НАТО сбивает самолёты РФ

У Кремля нет желания комментировать сценарий, в котором государства НАТО якобы готовы сбивать российские самолёты — из стран альянса на этот счёт звучат крайне безответственные заявления. Так позицию Москвы выразил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Об этом даже не хочется говорить, это очень безответственные заявления, потому что обвинение России в том, что и военные самолёты нарушали чьё-то воздушное пространство и вторгались в чьё-то небо, они беспочвенные. Сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было», — сказал спикер Кремля в ходе брифинга.

Песков в очередной раз подчеркнул, что все полёты российских военных самолётов осуществляются в строгом соответствии с международными правилами.