Послы ЕС тайно уведомили Москву о команде НАТО сбивать российские самолёты-нарушители

Европейские дипломаты на этой неделе предупредили Россию о готовности НАТО ответить на возможные нарушения воздушного пространства, включая применение силы и уничтожение истребителей-нарушителей. О тайном извещении Bloomberg сообщает со ссылкой на источники среди должностных лиц.

По словам дипломатов, послы Великобритании, Франции и Германии во время встречи в Москве выразили обеспокоенность по поводу инцидента с тремя российскими истребителями МиГ-31, которых бездоказательно Эстония обвинила в нарушении границ. Европейские чиновники опасаются эскалации напряжённости между ЕС и Россией, говорят инсайдеры.