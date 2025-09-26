Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 сентября, 07:53

Послы ЕС тайно уведомили Москву о команде НАТО сбивать российские самолёты-нарушители

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andreas Zeitler

Европейские дипломаты на этой неделе предупредили Россию о готовности НАТО ответить на возможные нарушения воздушного пространства, включая применение силы и уничтожение истребителей-нарушителей. О тайном извещении Bloomberg сообщает со ссылкой на источники среди должностных лиц.

По словам дипломатов, послы Великобритании, Франции и Германии во время встречи в Москве выразили обеспокоенность по поводу инцидента с тремя российскими истребителями МиГ-31, которых бездоказательно Эстония обвинила в нарушении границ. Европейские чиновники опасаются эскалации напряжённости между ЕС и Россией, говорят инсайдеры.

Песков назвал «экзальтированной истерикой» заявления НАТО о российских истребителях
Эстония обвинила российские МиГ-31 в нарушении своего воздушного пространства утром 19 сентября. Позже НАТО также заявило, что Россия нарушила воздушное пространство Эстонии. Минобороны РФ всё опровергло и пояснило, что три истребителя МиГ-31 выполняли плановый перелёт в Калининградскую область и ни разу не пересекали границы других государств. Несмотря на это, Минобороны Литвы призвало сбивать русские истребители, это поддержал Трамп.

