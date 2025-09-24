Песков назвал «экзальтированной истерикой» заявления НАТО о российских истребителях

Россия напоминает о бездоказательности «экзальтированных истерик» западных стран, которые обвиняют российские истребители в нарушении своих воздушных границ. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Дональда Трампа о возможном уничтожении таких военных самолётов РФ.

«Опять же мы слышим такую экзальтированную истерику насчёт того, что наши военные лётчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чьё-то воздушное пространство. Но все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что наша военная авиация строго соблюдает все нормы и правила полётов, не допуская никаких незаконных пересечений чужих границ.