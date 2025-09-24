Песков назвал «экзальтированной истерикой» заявления НАТО о российских истребителях
Песков: У Запада нет доказательств, что лётчики РФ нарушили чьи-то границы
Обложка © Life.ru
Россия напоминает о бездоказательности «экзальтированных истерик» западных стран, которые обвиняют российские истребители в нарушении своих воздушных границ. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Дональда Трампа о возможном уничтожении таких военных самолётов РФ.
«Опять же мы слышим такую экзальтированную истерику насчёт того, что наши военные лётчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чьё-то воздушное пространство. Но все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны», — сказал представитель Кремля.
Песков напомнил, что наша военная авиация строго соблюдает все нормы и правила полётов, не допуская никаких незаконных пересечений чужих границ.
Напомним, Минобороны России опровергло заявление Таллина о том, что российские истребители якобы нарушили государственную границу Эстонии. В ведомстве пояснили, что самолёты совершали плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградской области и действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Генсек альянса Марк Рютте отметил, что НАТО не видит «непосредственной угрозы» в связи с этим инцидентом, однако президент США Дональд Трамп заявил, что одобряет возможность стран альянса сбивать российские самолёты, нарушающие их границы. Это высказывание прозвучало на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.