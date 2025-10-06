Валдайский форум
6 октября, 08:33

Премьер Франции Лекорню ушёл в отставку спустя месяц после назначения

Обложка © ТАСС / EPA / POOL / ALAIN JOCARD

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню решил уйти со своего поста после месяца работы. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По данным издания, Лекорню уже направил президенту страны Эмманюэлю Макрону прошение об отставке. До начала своей работы в должности главы правительства Лекорню с 20 мая 2022 года занимал пост министра Вооружённых сил Франции, где активно работал над модернизацией армии.

Напомним, что в должность премьер-министра Себастьен Лекорню вступил чуть меньше месяца назад. Тогда процедуру провели в сжатом формате, поскольку по стране прошлись народные волнения. Его предшественник на этом посту Франсуа Байру тогда выразил надежду, что преемник сможет сплотить общество.

