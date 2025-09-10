Новый премьер Франции Лекорню официальнео вступил в должность

Во Франции состоялась официальная церемония инаугурации нового премьер-министра страны. Себастьен Лекорню вступил в должность, приняв полномочия от уходящего главы правительства Франсуа Байру.

Мероприятие прошло в исторической резиденции французских премьеров — Матиньонском дворце. Примечательно, что процедура передачи власти была проведена в сжатом формате. Такой подход был выбран на фоне масштабных народных волнений: по всей Франции продолжаются забастовки и массовые демонстрации.

Байру в короткой пятиминутной речи пообещал поддержку своему преемнику в первые месяцы работы и призвал его объединить общество. Лекорню ответил ещё более кратко — его выступление заняло всего три минуты. Он назвал Байру смелым человеком, отстаивавшим свои принципы, и выразил уверенность, что гражданская позиция уходящего премьера получит признание. Новый глава правительства также заявил о необходимости сократить разрыв между политикой и реальной жизнью и подчеркнул важность работы с оппозицией.