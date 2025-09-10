Политолог объяснил, почему во Франции резко вспыхнули протесты

«Ущербная метафизика» Пятой республики стала причиной протестов во Франции, заявил политолог Владимир Лепехин. Однако, несмотря на митинги, президент Эмманюэль Макрон сможет ещё долгое время оставаться на своём посту, так как у него есть поддержка банкиров и евробюрократов.