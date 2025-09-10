Политолог объяснил, почему во Франции резко вспыхнули протесты
Политолог Лепехин: Парижские протесты связаны с ущербной метафизикой Франции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spech
«Ущербная метафизика» Пятой республики стала причиной протестов во Франции, заявил политолог Владимир Лепехин. Однако, несмотря на митинги, президент Эмманюэль Макрон сможет ещё долгое время оставаться на своём посту, так как у него есть поддержка банкиров и евробюрократов.
«У Франции нет чёткой стратегии, которая консолидировала бы политическую элиту государства. Париж «болтается» между Берлином и Лондоном с одной стороны и большими историческими амбициями — с другой», — цитирует Лепехина «Постньюс».
Напомним, что 7 сентября в Париже прошли уличные протесты против возможного участия европейских войск на территории Украины, предложенного Макроном. Французы выразили недовольство заявлениями лидера страны и выступили против дальнейшего вовлечения страны в конфликт на Украине. Сегодня, 10 сентября, массовые протесты продолжились. По всей стране вспыхнуло более 700 акций под лозунгом «Заблокируем всё».