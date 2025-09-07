Мессенджер MAX
Регион
7 сентября, 15:45

Сотни людей устроили митинг в Париже против ввода войск ЕС на Украину

Обложка © Х / DBP_LPatriotes

В Париже прошли уличные протесты против решения президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном введении европейских войск на украинскую территорию в целях «безопасности». Французы возмущены заявлениями своего лидера и выступили против дальнейшего погружения страны в конфликт на Украине.

Митинг в Париже. Видео © Х / f_philippot / DBP_LPatriotes

«Митинг организован лидером партии «Патриоты» Флорианом Филиппо, который выступает за прекращение военной помощи Киеву. Протестующие прошли маршем, скандируя «Макрон, уходи», сказано в статье Le monde.

Филиппо рассказал, что аналогичные акции прошли и в других французских городах. По его словам, в Париже митинг собрал сотни человек. Некоторые демонстранты также несли плакаты с лозунгами о выходе из Евросоюза и прекращении связей с «поджигателями войны из НАТО».

Германию предостерегли от шага, который грозит войной с Россией
Ранее в Париже состоялась встреча «коалиции желающих» с участием Владимира Зеленского. По её итогам Макрон сообщил, что 26 стран обязались отправить на Украину «силы сдерживания» после прекращения огня. Украинский политолог допустил, что Макрон соврал ради Зеленского.

