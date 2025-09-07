В Париже прошли уличные протесты против решения президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном введении европейских войск на украинскую территорию в целях «безопасности». Французы возмущены заявлениями своего лидера и выступили против дальнейшего погружения страны в конфликт на Украине.

Филиппо рассказал, что аналогичные акции прошли и в других французских городах. По его словам, в Париже митинг собрал сотни человек. Некоторые демонстранты также несли плакаты с лозунгами о выходе из Евросоюза и прекращении связей с «поджигателями войны из НАТО».