Главарь киевского режима Владимир Зеленский попросил президента Франции Эмманюэля Макрона соврать о готовности стран отправить свои войска на Украину. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Макрон придумал каких-то 26 стран. Видно, Зеленский его попросил, чтобы украинцы думали, какой Зеленский молодец — вот, 26 стран сейчас войдёт», — отметил он.

Соскин подчеркнул, что никто не знает, какие именно государства готовы участвовать в этой инициативе. По его словам, вся информация «просто придумана».