6 сентября, 23:14

«Придумал 26 стран»: Политолог сообщил о вранье Макрона ради Зеленского

Политолог Соскин: Зеленский попросил Макрона соврать о вводе войск на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Главарь киевского режима Владимир Зеленский попросил президента Франции Эмманюэля Макрона соврать о готовности стран отправить свои войска на Украину. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Макрон придумал каких-то 26 стран. Видно, Зеленский его попросил, чтобы украинцы думали, какой Зеленский молодец — вот, 26 стран сейчас войдёт», — отметил он.

Соскин подчеркнул, что никто не знает, какие именно государства готовы участвовать в этой инициативе. По его словам, вся информация «просто придумана».

Как сообщал Life.ru, ранее в Париже состоялась встреча «коалиции желающих» с участием Зеленского. По итогам встречи Макрон сообщил, что 26 стран обязались отправить на Украину «силы сдерживания» после прекращения огня. При этом ещё несколько государств продолжают рассматривать возможность присоединения к данным обязательствам. Всего встреча насчитывала 35 участников.

