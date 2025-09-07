«Придумал 26 стран»: Политолог сообщил о вранье Макрона ради Зеленского
Политолог Соскин: Зеленский попросил Макрона соврать о вводе войск на Украину
Главарь киевского режима Владимир Зеленский попросил президента Франции Эмманюэля Макрона соврать о готовности стран отправить свои войска на Украину. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«Макрон придумал каких-то 26 стран. Видно, Зеленский его попросил, чтобы украинцы думали, какой Зеленский молодец — вот, 26 стран сейчас войдёт», — отметил он.
Соскин подчеркнул, что никто не знает, какие именно государства готовы участвовать в этой инициативе. По его словам, вся информация «просто придумана».
Как сообщал Life.ru, ранее в Париже состоялась встреча «коалиции желающих» с участием Зеленского. По итогам встречи Макрон сообщил, что 26 стран обязались отправить на Украину «силы сдерживания» после прекращения огня. При этом ещё несколько государств продолжают рассматривать возможность присоединения к данным обязательствам. Всего встреча насчитывала 35 участников.