Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона. Он считает, что заявления политика о вводе западных войск на Украину под предлогом обеспечения безопасности направлены на срыв мирного соглашения. Филиппо отметил, что такие действия могут заставить Россию рассматривать эти войска как законные цели.

По мнению Филиппо, не удивительно, что отправленные Западом солдаты станут целью российской армии.

«Удивительно, что Эмманюэль Макрон и Европейский союз продолжают это делать, хотя знают о потенциальной угрозе для наших солдат и риске эскалации конфликта до войны. Это также может помешать достижению мирного соглашения», — приводит слова политика ТАСС.