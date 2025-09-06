Макрона обвинили в попытках сорвать мирное соглашение по Украине
Филиппо назвал Макрона виновным в попытках сорвать мирное соглашение по Украине
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона. Он считает, что заявления политика о вводе западных войск на Украину под предлогом обеспечения безопасности направлены на срыв мирного соглашения. Филиппо отметил, что такие действия могут заставить Россию рассматривать эти войска как законные цели.
По мнению Филиппо, не удивительно, что отправленные Западом солдаты станут целью российской армии.
«Удивительно, что Эмманюэль Макрон и Европейский союз продолжают это делать, хотя знают о потенциальной угрозе для наших солдат и риске эскалации конфликта до войны. Это также может помешать достижению мирного соглашения», — приводит слова политика ТАСС.
Филиппо считает, что Макрон, лидеры Великобритании и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремятся предотвратить заключение мирного соглашения. Он добавил, что оценивает Макрона «достаточно сумасшедшим, чтобы на самом деле отправить военных». В связи с этим он выразил надежду, что военные откажутся выполнять такой приказ, так как он противоречит интересам Франции.
Как сообщал Life.ru, на пресс-конференции 4 сентября в Париже Макрон сообщил, что 26 стран готовы отправить военный контингент на Украину после перемирия. Кроме того, он анонсировал новые санкции против России в сотрудничестве с США.