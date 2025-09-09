Эксперт рассказал, какую карту попробует разыграть Макрон, чтобы остаться президентом Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон приложит все усилия, чтобы сохранить власть после окончания своего второго срока. Такое предположение озвучил политический обозреватель Клод Жанвье.

Аналитик отметил, что действующий президент Франции по конституции страны не имеет права баллотироваться на третий срок. Однако Жанвье обратил внимание на то, что пост главы Конституционного совета занимает давний соратник Макрона — Ришар Ферран.

«Поэтому ничего нельзя исключать», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Обозреватель предположил, что это обстоятельство может создать условия для возможного политического манёвра.