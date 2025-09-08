Мессенджер MAX
8 сентября, 17:53

Парламент Франции отправил в отставку кабмин Байру, выразив ему вотум недоверия

Франсуа Байру. Обложка © ТАСС / EPA / YOAN VALAT

Правительство Франции уходит в отставку после того, как депутаты выразили ему вотум недоверия из-за предложенных мер жёсткой экономии. Решение было принято по итогам голосования в Национальном собрании.

«За» отставку кабинета министров, сформированного в конце декабря 2024 года, проголосовали 364 парламентария. Против выступили 194 депутата. Таким образом, правительство премьера Франсуа Байру, просуществовавшее менее девяти месяцев, не смогло пережить политический кризис.

Ранее во французской прессе заявили, что глава Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз пытается обвинить Россию во всех проблемах республики, используя такую риторику, как удобный способ снять с себя ответственность за никудышную политику. Журналисты подчеркнули, что дефицит бюджета, несовершенство системы образования и социальные проблемы зависят не от Москвы.

