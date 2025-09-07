Мессенджер MAX
6 сентября, 21:59

«Вёл нас к катастрофе»: Во Франции обрушились на Макрона за критику в адрес РФ

AgoraVox: Макрон оправдывает все проблемы Франции вмешательством России

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArChe1993

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь обвиняет Россию во всех проблемах страны, используя «российское вмешательство» как удобную отговорку для трудностей, с которыми сталкивается государство. Об этом сообщило французское издание AgoraVox.

В публикации отмечается, что экономические дефициты, проблемы в системе образования и социальные трудности Франции никак не связаны с Россией.

«Макрон на протяжении восьми лет вёл нашу страну к хаосу и катастрофе. Это пресловутое вмешательство обеспечивает ему удобную ширму, за которой он может избежать ответственности перед нами», — пишет AgoraVox.

Авторы материала подчеркнули, что обвинения в адрес России помогают Макрону отвлечь внимание общества от внутренних проблем и отвести от себя часть критики.

Макрона обвинили в попытках сорвать мирное соглашение по Украине
Ранее Life.ru сообщил, что возможная отставка Эмманюэля Макрона способна вызвать значительные потрясения в дипломатической архитектуре Европейского союза. Тем не менее, как пишет издание Politico, такой шаг не позволит разрешить глубокий политический кризис в стране. В публикации подчёркивается, что хотя уход Макрона стал бы беспрецедентным событием для европейской политики, он не смог бы преодолеть тупиковую ситуацию, в которой оказалась Пятая республика.

