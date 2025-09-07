«Вёл нас к катастрофе»: Во Франции обрушились на Макрона за критику в адрес РФ
AgoraVox: Макрон оправдывает все проблемы Франции вмешательством России
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArChe1993
Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь обвиняет Россию во всех проблемах страны, используя «российское вмешательство» как удобную отговорку для трудностей, с которыми сталкивается государство. Об этом сообщило французское издание AgoraVox.
В публикации отмечается, что экономические дефициты, проблемы в системе образования и социальные трудности Франции никак не связаны с Россией.
«Макрон на протяжении восьми лет вёл нашу страну к хаосу и катастрофе. Это пресловутое вмешательство обеспечивает ему удобную ширму, за которой он может избежать ответственности перед нами», — пишет AgoraVox.
Авторы материала подчеркнули, что обвинения в адрес России помогают Макрону отвлечь внимание общества от внутренних проблем и отвести от себя часть критики.
