Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь обвиняет Россию во всех проблемах страны, используя «российское вмешательство» как удобную отговорку для трудностей, с которыми сталкивается государство. Об этом сообщило французское издание AgoraVox.

В публикации отмечается, что экономические дефициты, проблемы в системе образования и социальные трудности Франции никак не связаны с Россией.

«Макрон на протяжении восьми лет вёл нашу страну к хаосу и катастрофе. Это пресловутое вмешательство обеспечивает ему удобную ширму, за которой он может избежать ответственности перед нами», — пишет AgoraVox.

Авторы материала подчеркнули, что обвинения в адрес России помогают Макрону отвлечь внимание общества от внутренних проблем и отвести от себя часть критики.