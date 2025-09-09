Мессенджер MAX
9 сентября, 07:56

«Франция устала»: В Госдуме назвали правление Макрона восьмилетним позором

Володин рассказал об усталости французов из-за многолетнего позора Макрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Граждане Франции исчерпали доверие к президенту Эмманюэлю Макрону после восьми лет его правления, характеризующихся системным кризисом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Франция устала от 8-летнего позора своего президента Макрона. Проблема которого — он сам», — написал Володин в Мах.

По мнению Володина, глава французского государства, вмешиваясь во внутренние дела других стран и борясь за личное влияние в ЕС, продемонстрировал «тщеславие и некомпетентность», что привело к катастрофическим последствиям для экономики и общества.

Володин также отметил, что государственный долг Франции достиг внушительной суммы в 3,4 триллиона евро, что составляет примерно 114% ВВП, а экономика страны находится на грани стагнации, с тенденцией к снижению промышленного производства.

Как ранее сообщал Life.ru, французское правительство подало в отставку после того, как парламент выразил ему недоверие из-за политики строгой экономии. Кабинет министров Франсуа Байру начал работу в декабре прошлого года. На посту главы правительства он сменил Мишеля Барнье.

BannerImage
Мария Любицкая
