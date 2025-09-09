«Триумф Маркса, восставшего из могилы»: В Европе испугались прихода к власти радикалов во Франции

Смена правительства во Франции может привести к власти ещё более радикальные политические силы. Об этом заявил геополитический аналитик из Центра по основным правам в Будапеште Золтан Кошкович в соцсети X.

«Во Франции уходит в отставку очередное игрушечное правительство. Вы становитесь свидетелями мучительных агоний технократического либерализма на Западе. <…> На смену ему придёт форма постмодернистского левого движения, основанная на идентичности», — пояснил он.

По его словам, это «будет триумф Маркса, восставшего из могилы». Аналитик призвал европейцев к активному противодействию этим тенденциям.