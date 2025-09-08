Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

8 сентября, 17:35

На Западе раскрыли истинный план европейских «всадников апокалипсиса»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Европейские союзники Киева активно добиваются статуса основных игроков в любом будущем процессе урегулирования украинского конфликта, в первую очередь, чтобы избежать репутационного ущерба. Об этом заявила эксперт по России и Восточной Европе Бетани Эллиотт в своей статье для издания UnHerd.

По мнению автора, так называемая коалиция желающих сконцентрировала усилия не на поиске эффективных решений для гарантий безопасности Украины, а на том, чтобы обеспечить Европе место важного участника за столом переговоров.

«Коалиция желающих» сосредоточилась не столько на поиске действенных решений для будущей безопасности Украины, сколько на том, чтобы застолбить за Европой место важного участника мирных переговоров», — пишет автор материла.

Эллиотт также подчёркивает, что развёртывание на Украине миротворческого контингента не под эгидой ЕС, а, например, ООН, будет воспринято как серьёзный удар по престижу европейских лидеров.

Гарантии Киеву от «коалиции желающих» ничего не значат, заявил Медведев
Ранее на встрече в Париже участники «коалиции желающих» обманули Украину, заверив в своей готовности её защищать. Восприятие итогов прошедшего мероприятия оказалось неоднозначным — многие сочли их лишь риторической поддержкой Владимира Зеленского, не ведущей к ощутимым изменениям.

Александра Мышляева
