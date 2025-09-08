Европейские союзники Киева активно добиваются статуса основных игроков в любом будущем процессе урегулирования украинского конфликта, в первую очередь, чтобы избежать репутационного ущерба. Об этом заявила эксперт по России и Восточной Европе Бетани Эллиотт в своей статье для издания UnHerd.

По мнению автора, так называемая коалиция желающих сконцентрировала усилия не на поиске эффективных решений для гарантий безопасности Украины, а на том, чтобы обеспечить Европе место важного участника за столом переговоров.

Эллиотт также подчёркивает, что развёртывание на Украине миротворческого контингента не под эгидой ЕС, а, например, ООН, будет воспринято как серьёзный удар по престижу европейских лидеров.