«Заблокируем всё»: Масштабные антиправительственные протесты начались во Франции

В Париже и других городах Франции проходят массовые протесты против мер жёсткой экономии правительства: участники блокируют улицы, поджигают мусор и создают препятствия для движения транспорта и поездов. Об этом сообщил портал Actu Paris.

Во Франции протестующие перекрывают улицы и поджигают мусор, улицы заблокированы. Видео © Х / Remix News & Views

В среду, 10 сентября, во Франции проходят более 700 акций протеста под лозунгом «Заблокируем всё». В некоторых городах протестующих сопровождают бывшие участники движения «жёлтых жилетов».

На парижской кольцевой автодороге демонстранты пытались заблокировать ключевые развязки, а в окрестностях Тулузы сожгли сигнальные кабели на железной дороге, что парализовало движение поездов. В местах столкновений дежурят группы правоохранителей в полной экипировке.