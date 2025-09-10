Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 09:04

«Заблокируем всё»: Масштабные антиправительственные протесты начались во Франции

Масштабные антиправительственные протесты начались во Франции

Во Франции протестующие перекрывают улицы и поджигают мусор, улицы заблокированы. Обложка © Х / Remix News &amp; Views

Во Франции протестующие перекрывают улицы и поджигают мусор, улицы заблокированы. Обложка © Х / Remix News & Views

В Париже и других городах Франции проходят массовые протесты против мер жёсткой экономии правительства: участники блокируют улицы, поджигают мусор и создают препятствия для движения транспорта и поездов. Об этом сообщил портал Actu Paris.

Во Франции протестующие перекрывают улицы и поджигают мусор, улицы заблокированы. Видео © Х / Remix News & Views

В среду, 10 сентября, во Франции проходят более 700 акций протеста под лозунгом «Заблокируем всё». В некоторых городах протестующих сопровождают бывшие участники движения «жёлтых жилетов».

На парижской кольцевой автодороге демонстранты пытались заблокировать ключевые развязки, а в окрестностях Тулузы сожгли сигнальные кабели на железной дороге, что парализовало движение поездов. В местах столкновений дежурят группы правоохранителей в полной экипировке.

Павел Дуров: Горжусь, что Telegram использовали для протестов против Макрона
Павел Дуров: Горжусь, что Telegram использовали для протестов против Макрона

Ранее в Париже проходили уличные протесты против возможного участия европейских войск на территории Украины, предложенного президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Французы выразили недовольство заявлениями лидера страны и выступили против дальнейшего вовлечения страны в конфликт на Украине.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar