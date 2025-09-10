«Заблокируем всё»: Масштабные антиправительственные протесты начались во Франции
Масштабные антиправительственные протесты начались во Франции
Во Франции протестующие перекрывают улицы и поджигают мусор, улицы заблокированы. Обложка © Х / Remix News & Views
В Париже и других городах Франции проходят массовые протесты против мер жёсткой экономии правительства: участники блокируют улицы, поджигают мусор и создают препятствия для движения транспорта и поездов. Об этом сообщил портал Actu Paris.
Во Франции протестующие перекрывают улицы и поджигают мусор, улицы заблокированы. Видео © Х / Remix News & Views
В среду, 10 сентября, во Франции проходят более 700 акций протеста под лозунгом «Заблокируем всё». В некоторых городах протестующих сопровождают бывшие участники движения «жёлтых жилетов».
На парижской кольцевой автодороге демонстранты пытались заблокировать ключевые развязки, а в окрестностях Тулузы сожгли сигнальные кабели на железной дороге, что парализовало движение поездов. В местах столкновений дежурят группы правоохранителей в полной экипировке.
Ранее в Париже проходили уличные протесты против возможного участия европейских войск на территории Украины, предложенного президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Французы выразили недовольство заявлениями лидера страны и выступили против дальнейшего вовлечения страны в конфликт на Украине.