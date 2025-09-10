Мессенджер MAX
10 сентября, 06:22

Павел Дуров: Горжусь, что Telegram использовали для протестов против Макрона

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров публично одобрил использование платформы для организации протестов против политики президента Франции Эмманюэля Макрона. Соответствующее заявление он разместил в своём аккаунте в X.

«Горжусь, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провалившейся политики [президента Франции Эмманюэля] Макрона. После 8 лет забвения французы устали от пустого пиара и позерства со стороны властей — и теперь наносят ответный удар», — написал Дуров.

Дуров вступил в дискуссию с Маском о слове «раб» и славянах
Напомним, на днях Париж стал ареной уличных протестов против планов президента Франции Эмманюэля Макрона по возможному вводу европейских войск на Украину для обеспечения безопасности. Французы выразили свое возмущение и выступили против дальнейшего участия страны в украинском конфликте.
