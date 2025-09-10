Павел Дуров: Горжусь, что Telegram использовали для протестов против Макрона

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров публично одобрил использование платформы для организации протестов против политики президента Франции Эмманюэля Макрона. Соответствующее заявление он разместил в своём аккаунте в X .

«Горжусь, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провалившейся политики [президента Франции Эмманюэля] Макрона. После 8 лет забвения французы устали от пустого пиара и позерства со стороны властей — и теперь наносят ответный удар», — написал Дуров.