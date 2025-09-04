Дуров вступил в дискуссию с Маском о слове «раб» и славянах

Основатель Telegram Павел Дуров выступил с критикой в адрес западноевропейских стран, обвинив их в систематических вторжениях на территорию славянских государств. Данное высказывание было сделано в рамках дискуссии, начатой американским бизнесменом Илоном Маском с поста в соцсети Х о происхождении слова «раб».

«Слово «раб» происходит от старофранцузского «esclave» (что означало одновременно «славянин» и «раб»)», — пояснил Дуров в ответе на пост Маска.

Основатель Telegram подчеркнул, что история не знает случаев, когда славянские страны без провокации вторгались бы в Западную Европу, в отличие от многочисленных обратных ситуаций.