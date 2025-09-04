Дуров вступил в дискуссию с Маском о слове «раб» и славянах
Дуров заявил Маску, что Запад много раз беспричинно воевал против славян
Основатель Telegram Павел Дуров выступил с критикой в адрес западноевропейских стран, обвинив их в систематических вторжениях на территорию славянских государств. Данное высказывание было сделано в рамках дискуссии, начатой американским бизнесменом Илоном Маском с поста в соцсети Х о происхождении слова «раб».
«Слово «раб» происходит от старофранцузского «esclave» (что означало одновременно «славянин» и «раб»)», — пояснил Дуров в ответе на пост Маска.
Основатель Telegram подчеркнул, что история не знает случаев, когда славянские страны без провокации вторгались бы в Западную Европу, в отличие от многочисленных обратных ситуаций.
Ранее Дуров заявил, что спустя год французские следователи так и не смогли установить его вину. По словам основателя Telegram, его арест был ошибкой полицейских и нанёс ущерб имиджу Франции как свободной страны.