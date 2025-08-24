Ущерб имиджу Франции и ошибка полиции: Дуров напомнил о годовщине скандального ареста во Франции

Павел Дуров заявил, что спустя год французские следователи так и не смогли установить его вину. По словам основателя Telegram, ровно год назад его задержали на четыре дня лишь потому, что неизвестные ему люди использовали мессенджер для координации преступлений.

«Ирония в том, что меня арестовали из-за ошибки самой французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали французские и законы ЕС и не направляли свои запросы в Telegram через требуемую юридическую процедуру», — написал он в мессенджере.

По мнению Дурова, его арест нанёс ущерб имиджу Франции как свободной страны. Он также сообщил о необходимости регулярных поездок во Францию каждые две недели, при этом дата апелляции остаётся неизвестной.