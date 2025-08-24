Ущерб имиджу Франции и ошибка полиции: Дуров напомнил о годовщине скандального ареста во Франции
Дуров назвал свой арест в Париже ошибкой со стороны полиции
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Павел Дуров заявил, что спустя год французские следователи так и не смогли установить его вину. По словам основателя Telegram, ровно год назад его задержали на четыре дня лишь потому, что неизвестные ему люди использовали мессенджер для координации преступлений.
«Ирония в том, что меня арестовали из-за ошибки самой французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали французские и законы ЕС и не направляли свои запросы в Telegram через требуемую юридическую процедуру», — написал он в мессенджере.
По мнению Дурова, его арест нанёс ущерб имиджу Франции как свободной страны. Он также сообщил о необходимости регулярных поездок во Францию каждые две недели, при этом дата апелляции остаётся неизвестной.
Напомним, в августе прошлого года Дурова задержали в аэропорту Парижа. После продолжительных разбирательств его отпустили под залог, но наложили запрет на выезд из страны. Исключение составляют поездки в Дубай, где расположены офисы его компании. Дуров уверен, что французские власти пытаются ограничить свободу слова и тормозят развитие технологий.