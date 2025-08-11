«Мы вас найдём»: Дуров объявил войну шантажистам в Telegram

Telegram начал систематически блокировать каналы, распространяющие личные данные пользователей с целью шантажа, сообщает основатель мессенджера Павел Дуров. Решение последовало после многочисленных жалоб на случаи мошенничества.

Дуров уточнил, что команда получила сотни обращений, описывающих случаи вымогательства, связанных с раскрытием приватной информации. На основании этих сведений за последние несколько дней заблокированы десятки ресурсов, занимающихся доксингом — публикацией конфиденциальных сведений без согласия пострадавших с целью запугивания или финансовой выгоды.

По словам основателя платформы, администрация располагает неопровержимыми доказательствами, что администраторы подобных каналов публиковали компрометирующие материалы, а затем удаляли их в обмен на деньги. Также выявлены случаи продажи так называемых «защитных блоков» — услуг, которые обеспечивают нераспространение информации о конкретном человеке за определённую плату.

«Telegram — не место для доксинга и шантажа. А тем, кто управляет такими каналами: не тратьте время на создание клонов — мы вас найдём», — предупредил Дуров.