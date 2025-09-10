Протестующие заблокировали Лионский вокзал в Париже
Протестующие заблокировали Лионский вокзал в Париже в рамках общенациональных акций «Заблокируем всё», вспыхнувшей по всей Франции. Видеоролики протестов распространяются в социальных сетях.
Захват Лионского вокзала в Париже. Видео © X / OffensiveEco
Демонстранты перекрыли движение на подступах к Лионскому вокзалу — одному из ключевых транспортных узлов столицы. По данным МВД Франции, полиция задержала уже почти 200 участников акций. Власти призывают граждан избегать районов протестов и используют спецсредства для рассеивания толпы.
Напомним, французы вышли на улицы Парижа 7 сентября, чтобы выразить своё недовольство предложениями президента Макрона о потенциальном участии европейских войск в конфликте на Украине. Протестующие заявили о своем нежелании дальнейшего вовлечения страны в ситуацию. Сегодня, 10 сентября, массовые протесты продолжились. По всей стране вспыхнуло более 700 акций под лозунгом «Заблокируем всё».
Обложка © X / OffensiveEco