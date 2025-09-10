Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 12:46

Протестующие заблокировали Лионский вокзал в Париже

Протестующие заблокировали Лионский вокзал в Париже в рамках общенациональных акций «Заблокируем всё», вспыхнувшей по всей Франции. Видеоролики протестов распространяются в социальных сетях.

Захват Лионского вокзала в Париже. Видео © X / OffensiveEco

Демонстранты перекрыли движение на подступах к Лионскому вокзалу — одному из ключевых транспортных узлов столицы. По данным МВД Франции, полиция задержала уже почти 200 участников акций. Власти призывают граждан избегать районов протестов и используют спецсредства для рассеивания толпы.

Политолог объяснил, почему во Франции резко вспыхнули протесты
Политолог объяснил, почему во Франции резко вспыхнули протесты

Напомним, французы вышли на улицы Парижа 7 сентября, чтобы выразить своё недовольство предложениями президента Макрона о потенциальном участии европейских войск в конфликте на Украине. Протестующие заявили о своем нежелании дальнейшего вовлечения страны в ситуацию. Сегодня, 10 сентября, массовые протесты продолжились. По всей стране вспыхнуло более 700 акций под лозунгом «Заблокируем всё».

BannerImage

Обложка © X / OffensiveEco

Мария Любицкая
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar