2 октября, 18:42

«Добрые и рабочие»: Путин поставил точку в вопросе об отношениях с Макроном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Президент России Владимир Путин опроверг представления о наличии личной неприязни в его диалоге с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом российский лидер сообщил на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«У нас с ним на самом деле такие рабочие отношения, добрые», — сказал Путин.

Путин назвал Евросоюз мощным, но затухающим цивилизационным центром
Ранее Путин заявил, что задержание французами танкера в нейтральных водах — это настоящее пиратство. Он сказал, что разговоры о беспилотниках на корабле — ложь, и никаких доказательств этому нет. Президент считает, что этот инцидент могли устроить специально, чтобы спровоцировать Россию на агрессию.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

