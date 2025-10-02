Путин назвал пиратством захват танкера Францией в нейтральных водах
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия французских властей по задержанию танкера в нейтральных водах как акт современного пиратства. Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления российского лидера на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Глава государства опроверг утверждения о возможном наличии беспилотников на борту судна, подчеркнув, что такие обвинения не имеют под собой оснований. Путин предположил, что реальной целью инцидента могла быть провокация России на агрессивные действия. При этом президент отметил, что не располагает точной информацией о возможной причастности российских структур к задержанному танкеру.
«Честно говоря, не знаю, насколько это связано с Россией, но знаю, что такой факт имеет место. А что это такое на самом деле, так ли это важно для Франции, важно. Знаете почему? Исходя из тяжёлой внутриполитической ситуации для правящей во Франции верхушки. Потому что у них нет никакого другого способа отвлечь внимание населения, граждан Франции от сложных, трудно решаемых проблем внутри самой Французской Республики», — сказал Путин.
Напомним, французские власти задержали нескольких членов экипажа танкера Pushpa у берегов страны после осмотра судна военнослужащими ВС Франции 1 октября. Моряки допрашиваются в морской жандармерии в рамках расследования, инициированного прокуратурой Бреста, по подозрению в нарушениях морского права. Данные действия соответствуют призыву президента Франции Эмманюэля Макрона, высказанному на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене, о задержании судов «теневого флота» РФ на срок до нескольких недель для подрыва логистики поставок российской нефти.
