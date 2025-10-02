Путин назвал пиратством захват танкера Францией в нейтральных водах

Глава государства опроверг утверждения о возможном наличии беспилотников на борту судна, подчеркнув, что такие обвинения не имеют под собой оснований. Путин предположил, что реальной целью инцидента могла быть провокация России на агрессивные действия. При этом президент отметил, что не располагает точной информацией о возможной причастности российских структур к задержанному танкеру.

«Честно говоря, не знаю, насколько это связано с Россией, но знаю, что такой факт имеет место. А что это такое на самом деле, так ли это важно для Франции, важно. Знаете почему? Исходя из тяжёлой внутриполитической ситуации для правящей во Франции верхушки. Потому что у них нет никакого другого способа отвлечь внимание населения, граждан Франции от сложных, трудно решаемых проблем внутри самой Французской Республики», — сказал Путин.