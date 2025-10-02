Макрон похвастался захватом танкера и позвал ЕС на охоту за «теневым флотом» России

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к задержанию судов «теневого флота» РФ на срок до нескольких недель, чтобы подорвать логистику поставок российской нефти. С таким заявлением он выступил в Копенгагене на открытии саммита Европейского политического сообщества.

«Очень важно, что таким образом вы уничтожаете бизнес-модель, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель и вынуждая организовывать поставки по-другому, что снижает эффективность бизнес-модели. Потому что эта модель была организована ещё до 2022 года, но сейчас она полностью индустриализирована. И я предлагаю в рамках «коалиции желающих», в тесном сотрудничестве с НАТО работать над тем, как оптимизировать эти совместные действия», — сказал Макрон.

В качестве примера французский лидер привёл недавнюю операцию по задержанию у берегов своей страны танкера, следовавшего из российского порта в Индию. По его словам, подобные меры позволяют не только выявлять у своих границ суда, участвующие в сомнительных операциях, но и проверять их на соответствие международным нормам. Макрон также утверждает, что задержанное судно использовало «фальшивый флаг», а его остановка на одну-две недели нанесла удар по эффективности нефтяных поставок из России.

В завершение он подчеркнул, что «теневой флот» представляет собой отличную цель для повышения эффективности давления на Москву, назвав такой подход важным шагом вперед в усилении санкционного режима.

Накануне вечером стало известно о задержании танкера Pushpa у побережья Франции в районе департамента Луаре-Атлантик (порт Сен-Назер). Он вышел 20 сентября 2025 года из российского порта Приморск и держал курс в Индию. В момент захвата судно находилось в акватории Бискайского залива Атлантического океана. На танкере высадился французский спецназ, несколько членов экипажа были задержаны.