1 октября, 19:00

«Нельзя просто взять и конфисковать»: Макрон встал на защиту активов России

Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против конфискации замороженных российских активов, назвав такие действия нарушением международного права. Своё заявление он сделал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Нельзя просто взять и конфисковать замороженные российские активы, так как это было бы нарушением международного права», сказал он изданию.

По его мнению, эти средства должны служить гарантией долгосрочной поддержки Украины со стороны европейских стран. При этом Макрон отметил, что постоянные заявления Запада о пределах своей помощи Киеву являются признаком слабости. Он напомнил, что американские партнёры ещё весной 2022 года объявили об отказе от отправки военных на Украину.

Французский лидер охарактеризовал нынешние отношения Запада с Россией как состояние долгосрочной конфронтации. На вопрос о возможности сбивать российские самолёты, предположительно нарушающие воздушные границы ЕС, Макрон ответил, что ничего нельзя исключать.

Вопрос использования замороженных активов РФ обсуждается европейцами уже давно, например весной этого года премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что конфискация замороженных российских средств будет равнозначна объявлению войны, а также несёт риски для мировой финансовой системы. А сегодня позицию главы бельгийского правительства поддержал и Эмманюэль Макрон, выступив против использования этих средств для выдачи кредита Киеву.

