«Нельзя просто взять и конфисковать»: Макрон встал на защиту активов России

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против конфискации замороженных российских активов, назвав такие действия нарушением международного права. Своё заявление он сделал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Нельзя просто взять и конфисковать замороженные российские активы, так как это было бы нарушением международного права», — сказал он изданию.

По его мнению, эти средства должны служить гарантией долгосрочной поддержки Украины со стороны европейских стран. При этом Макрон отметил, что постоянные заявления Запада о пределах своей помощи Киеву являются признаком слабости. Он напомнил, что американские партнёры ещё весной 2022 года объявили об отказе от отправки военных на Украину.

Французский лидер охарактеризовал нынешние отношения Запада с Россией как состояние долгосрочной конфронтации. На вопрос о возможности сбивать российские самолёты, предположительно нарушающие воздушные границы ЕС, Макрон ответил, что ничего нельзя исключать.