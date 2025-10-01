ЕС направит Украине €4 млрд из доходов от замороженных российских активов
Европейский союз выделит Украине четыре миллиарда евро, полученных из доходов от замороженных российских активов. Данное заявление уже опубликовали на сайте органа.
«Европейская комиссия выделила Украине девятый транш исключительной макрофинансовой помощи в размере четырёх миллиардов евро, что ещё больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора. <...> Общая сумма поддержки приближается к 178 миллиардам евро», — говорится в документе.
Согласно заявлению, два миллиарда евро из этой суммы будут направлены на производство беспилотных летательных аппаратов. В текущем году Украина получит в общей сложности 54 миллиарда долларов в рамках программ ERA Loans и Ukraine Facility, однако 30 миллиардов пока не поступили в страну.
Ранее стало известно, что Украина испытывает острую нехватку средств для финансирования военных действий. Это обусловлено сокращением объёмов международной финансовой помощи и значительными потерями ВСУ. Глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа настаивала на необходимости срочного заключения соглашения с ЕС о предоставлении финансовой поддержки.
