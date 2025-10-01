Макрон выступил против кредита для Киева из российских активов
The Guardian: Макрон согласен с позицией премьера Бельгии об активах РФ
Обложка © ТАСС / IMAGO/Frank Ossenbrink
Президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что не получится использовать замороженные российские активы. Как пишет The Guardian, тем самым политик выразил согласие с премьером Бельгии Бартом Де Вевером.
«Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право», — подчеркнул Макрон и напомнил, что Де Вевер раскритиковал изъятие активов РФ для выдачи кредита Киеву.
Напомним, ещё весной 2025 года бельгийский премьер Барт де Вевер заявил, что потенциальная конфискация замороженных в Европе российских активов будет расцениваться как «акт войны». Он отметил, что такое изъятие может привести к «системным рискам для глобальной финансовой системы». А в сентябре глава Евкрокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС хочет использовать замороженные российские активы для обеспечения кредитов Украине на усиление обороны. Против этого выступила глава ЕЦБ Кристин Лагард.
