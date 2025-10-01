Макрон выступил против кредита для Киева из российских активов

Президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что не получится использовать замороженные российские активы. Как пишет The Guardian, тем самым политик выразил согласие с премьером Бельгии Бартом Де Вевером.

«Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право», — подчеркнул Макрон и напомнил, что Де Вевер раскритиковал изъятие активов РФ для выдачи кредита Киеву.