Путин предложил НАТО попробовать разобраться с бумажным тигром

Президент России Владимир Путин призвал НАТО «попробовать разобраться» с Россией, отметив, что страна вовсе не является «бумажным тигром».

«Мы воюем, да? Мы производим военную технику. А с нами-то воюет очень много стран. Все страны НАТО с нами воюют. Они сами это уже не скрывают», — сказал он на пленарной сессии клуба «Валдай».

По словам Путина, подобные сравнения не имеют смысла, так как Россия успешно противостоит военной помощи, которую страны Североатлантического альянса поставляют Украине.

Термин «бумажный тигр» в адрес России недавно использовал президент США Дональд Трамп, заявивший, что Москва не обладает реальной мощью. Путин резко отреагировал, отметив, что если Россия — «бумажный тигр», то что тогда НАТО.