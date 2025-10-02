Путин назвал Евросоюз мощным, но затухающим цивилизационным центром

Президент России Владимир Путин охарактеризовал Европейский союз как мощное, но постепенно теряющее влияние объединение. Об этом он заявил в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Это [ЕС] очень мощное объединение, с большим, огромным потенциалом, это мощный цивилизационный центр, но затухающий центр. Это, мне кажется, очевидные вещи », — сказал Путин.

Президент пояснил, что главная проблема не в стагнации экономического локомотива Европы — Германии, и не в огромных проблемах бюджета Франции, а утрате Европой собственной идентичности. Российский лидер подчеркнул, что цивилизация должна сохранять ценностный базис, а иначе она исчезнет, как это постепенно происходит с Европой, которую все знали и любили.

Ранее Владимир Путин оценил заявление президента Польши Кароля Навроцкого, рассказавшего об общении с духом польского маршала Юзефа Пилсудского. Российский лидер сказал, что такое времяпрепровождение может быть полезным, если политик учтёт все совершённые Пилсудским ошибки.