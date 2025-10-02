Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 18:12

Путин назвал Евросоюз мощным, но затухающим цивилизационным центром

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин охарактеризовал Европейский союз как мощное, но постепенно теряющее влияние объединение. Об этом он заявил в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Это [ЕС] очень мощное объединение, с большим, огромным потенциалом, это мощный цивилизационный центр, но затухающий центр. Это, мне кажется, очевидные вещи », сказал Путин.

Президент пояснил, что главная проблема не в стагнации экономического локомотива Европы — Германии, и не в огромных проблемах бюджета Франции, а утрате Европой собственной идентичности. Российский лидер подчеркнул, что цивилизация должна сохранять ценностный базис, а иначе она исчезнет, как это постепенно происходит с Европой, которую все знали и любили.

Путин вспомнил, как пил кофе в пижамах с экс-премьером Британии Тони Блэром
Путин вспомнил, как пил кофе в пижамах с экс-премьером Британии Тони Блэром

Ранее Владимир Путин оценил заявление президента Польши Кароля Навроцкого, рассказавшего об общении с духом польского маршала Юзефа Пилсудского. Российский лидер сказал, что такое времяпрепровождение может быть полезным, если политик учтёт все совершённые Пилсудским ошибки.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Путин на «Валдае»
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar