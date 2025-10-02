Путин дал важный совет президенту Польши, который консультируется с духом мертвеца
Путин надеется, что президент Польши Навроцкий учтёт ошибки Пилсудского
Обложка © Сергей Булкин/ТАСС
Президент России Владимир Путин прокомментировал слова польского лидера Кароля Навроцкого, который недавно признался в «ежедневных консультациях» с духом Юзефа Пилсудского.
«Если, понимая все сложности исторических эпох, он учтёт ошибки Пилсудского — это неплохо», — сказал Путин.
Пилсудский — один из ключевых польских политиков XX века, лидер в войне 1920 года против Советской России и глава Второй Речи Посполитой. В Польше его считают национальным героем, но в России неоднократно критиковали его политику за русофобский курс и репрессии против национальных меньшинств.
