Президент России Владимир Путин прокомментировал слова польского лидера Кароля Навроцкого, который недавно признался в «ежедневных консультациях» с духом Юзефа Пилсудского.

«Если, понимая все сложности исторических эпох, он учтёт ошибки Пилсудского — это неплохо», — сказал Путин.

Пилсудский — один из ключевых польских политиков XX века, лидер в войне 1920 года против Советской России и глава Второй Речи Посполитой. В Польше его считают национальным героем, но в России неоднократно критиковали его политику за русофобский курс и репрессии против национальных меньшинств.