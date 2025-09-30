Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о регулярных консультациях с духом бывшего руководителя страны Юзефа Пилсудского. Это заявление прозвучало в интервью польской радиостанции Zet.

Навроцкий уточнил, что обсуждает с духом покойного политика как исторические события, так и современные международные вызовы.

«Мы разговариваем почти каждый день. Тем очень много: с одной стороны – польско-большевистская война 1920 года, с другой — текущая международная ситуация, угрозы со стороны России. Часто говорим о парламенте», — признался глава республики.

По словам президента, Пилсудский «сохранил свои прежние взгляды», что подтверждается во время их встреч в Бельведерской резиденции. Навроцкий добавил, что современной Польше крайне не хватает такого политика как Пилсудский.

Пилсудский жил с 1867 по 1935 годы и был одним из ключевых деятелей движения за возрождение польской государственности в начале XX века, придерживался радикально антироссийских и антисоветских взглядов. Стратегической целью его политики являлось ослабление и дробление Советского Союза через поощрение националистических движений на его территории. В 1914 году он выступил создателем Польских легионов, которые в период Первой мировой войны сражались в составе армий Центральных держав против Антанты. После обретения Польшей независимости в 1918 году Пилсудский занял пост главы государства и верховного главнокомандующего. Именно в этот период произошёл военный конфликт с Советской Россией (1919-1921), итогом которого стало включение в состав Польши западноукраинских и западнобелорусских территорий, остававшихся под её контролем вплоть до 1939 года. В 1926 году в результате майского переворота Пилсудский установил в стране авторитарный режим, известный как «санация», сконцентрировав в своих руках всю полноту власти.

Ранее Кароль Навроцкий говорил, что готов вести политический диалог с главой РФ Владимиром Путиным, если это потребуется для безопасности Польши. При этом он не удержался от бравады, сказав, что не сможет стать «хорошим переговорщиком», ведь этому мешают «его взгляды и исторический опыт».