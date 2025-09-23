От стоматита до потери зубов: Нарколог рассказал, какие болезни ожидают «снюсового» Навроцкого

Использование снюса может нанести серьёзный вред здоровью, вызывая заболевания полости рта и проблемы с пищеварением. Об этом заявил врач-нарколог Василий Шуров в беседе с Life.ru, комментируя случай употребления президентом Польши бездымного табака на Генеральной ассамблее ООН.

Снюс, который употребляет Кароль Навроцкий — это рубленый табак, который заправлен в специальный пакетик для рассасывания. Так называемое бездымное употребление. Поэтому он — никотинозависимый человек. Кто-то курит, а кто-то вот закидывается пакетиком. В Европе, я знаю, это только в Скандинавии продаётся. В Европе продавать запрещено, но употреблять не запрещено. Василий Шуров Врач, психиатр-нарколог

По словам медика, снюс вызывает столь же сильную зависимость, как и курение, но его вред проявляется иначе. В отличие от сигарет, он не вредит лёгким, но его токсины напрямую поражают слизистые рта и пищеварительного тракта. Это может привести к эрозии дёсен, истончению тканей и язвам, вызванным сужением сосудов из-за никотина. Кроме того, нарколог отмечает, что у любителей снюса часто возникают стоматиты, зубы разрушаются быстрее, а также развиваются болезни гортани, пищевода и кишечника.

«У Навроцкого, судя по всему, сильная зависимость, потому что на дебатах и в публичных местах употреблять не каждый будет, всё-таки это лицо номер один. Человек не считает нужным себя контролировать, демонстрирует употребление. У него сильная зависимость от никотина», — отметил специалист.

Шуров подчеркнул, что бросить снюс, как и курить, возможно только при сильном желании самого человека. Если мотивации нет, то зависимость сохраняется. Врачи помогают тем, кто хочет избавиться от привычки, но человек не может сделать это самостоятельно, используя, например, никотинзаместительную терапию.

Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий был замечен употребляющим снюс, несмотря на то, что он на тот момент находился на Генассамблее ООН. Шайбу с табаком ему передал охранник. Причём это уже не в первый раз, когда Навроцкий проявляет неуважение к окружающим. В прошлый раз он был замечен в прямом эфире за употреблением снюса. Момент попал на видео и завирусился в соцсетях.