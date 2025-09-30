Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 сентября, 09:09

Президент Польши согласился стать переговорщиком с Путиным, но «‎не очень хорошим»

Президент Польши Навроцкий заявил о готовности вести переговоры с Путиным

Обложка © Life.ru, © ТАСС / ЕРА

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным, если это будет необходимо для обеспечения безопасности республики. При этом он сказал в эфире радиостанции Radio Zet, что не стал бы «хорошим переговорщиком», назвав причиной тому свои взгляды и исторический опыт.

«Конечно же я готов в интересах Польши сделать всё», — ответил Навроцкий на вопрос о готовности вести диалог с Путиным.

Польский президент вместе с тем подчеркнул, что сейчас единственным лидером свободного мира, способным вести переговоры с российским коллегой, является глава Белого дома Дональд Трамп. Он призвал поддержать его в этом.

Ранее Служба внешней разведки РФ узнала, что Киев готовит провокацию в Польше, чтобы разжечь «большую войну» России и Европы. Туда намерены забросить якобы «российско-белорусскую ДРГ», которую «поймают», и «диверсанты» дадут признательные показания. Сценарий провокации разработан Главным управлением разведки МО Украины совместно со спецслужбами Польши.

Наталья Афонина
