Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным, если это будет необходимо для обеспечения безопасности республики. При этом он сказал в эфире радиостанции Radio Zet, что не стал бы «хорошим переговорщиком», назвав причиной тому свои взгляды и исторический опыт.

«Конечно же я готов в интересах Польши сделать всё», — ответил Навроцкий на вопрос о готовности вести диалог с Путиным.

Польский президент вместе с тем подчеркнул, что сейчас единственным лидером свободного мира, способным вести переговоры с российским коллегой, является глава Белого дома Дональд Трамп. Он призвал поддержать его в этом.

Ранее Служба внешней разведки РФ узнала, что Киев готовит провокацию в Польше, чтобы разжечь «большую войну» России и Европы. Туда намерены забросить якобы «российско-белорусскую ДРГ», которую «поймают», и «диверсанты» дадут признательные показания. Сценарий провокации разработан Главным управлением разведки МО Украины совместно со спецслужбами Польши.