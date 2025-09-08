В статье также подчёркивается, что Россия укрепила отношения с Китаем, что стало ещё одной важной победой на международной арене. Конфликт на Украине, по мнению авторов публикации, способствовал усилению Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а мирное взаимодействие в рамках объединения помогает Москве противостоять трудностям ЕС и США. В целом, польские эксперты называют такую внешнеполитическую конструкцию успешной для России.