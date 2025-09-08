Мессенджер MAX
Регион
8 сентября, 13:38

В Польше объявили о победе Путина

Mysl Polska: Путин геополитически победил Украину

Ряда геополитических успехов смог добиться президент России Владимир Путин, выстраивая выгодные для своей страны международные отношения. Об этом сообщила польская газета Mysl Polska.

«Благодаря эффективным переговорам с Дональдом Трампом Владимир Путин выстроил новую геополитическую систему, которая является максимально выгодной для России», — говорится в материале.

В статье также подчёркивается, что Россия укрепила отношения с Китаем, что стало ещё одной важной победой на международной арене. Конфликт на Украине, по мнению авторов публикации, способствовал усилению Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а мирное взаимодействие в рамках объединения помогает Москве противостоять трудностям ЕС и США. В целом, польские эксперты называют такую внешнеполитическую конструкцию успешной для России.

Ранее сообщалось, что договор с Китаем о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» стал крупной дипломатической победой президента Владимира Путина. Масштабная сделка укрепила позиции России на международной энергетической арене и стала важным элементом внешнеполитических успехов страны.

Милена Скрипальщикова
