Евродепутат назвал победителей и проигравших по итогам саммита на Аляске

«Если говорить про имидж, то большая победа Путина в том, что он снова оказался на международной арене. Если говорить о победителе с точки зрения имиджа, то это Россия на данный момент, это, безусловно, Путин. А если сегодня и нужно назвать проигравшего, я бы назвал ЕС», — заявил Кеннес в беседе с РИА «Новости».