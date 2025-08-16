Евродепутат назвал победителей и проигравших по итогам саммита на Аляске
Евродепутат Кеннес: Саммит на Аляске стал большой имиджевой победой Путина
Обложка © Life.ru
Саммит на Аляске продемонстрировал большую победу президента РФ Владимира Путина в плане имиджа: он снова оказался на международной арене. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.
«Если говорить про имидж, то большая победа Путина в том, что он снова оказался на международной арене. Если говорить о победителе с точки зрения имиджа, то это Россия на данный момент, это, безусловно, Путин. А если сегодня и нужно назвать проигравшего, я бы назвал ЕС», — заявил Кеннес в беседе с РИА «Новости».
Евродепутат полагает, что Европейский Союз проигрывает от текущей ситуации. Несмотря на несогласие с политикой Путина, Кеннес считает, что возвращение России на международную арену может быть полезным в будущем. Он также подчеркнул необходимость сбалансированного мирового порядка, в котором влияние США будет уравновешено другими силами, такими как Китай, страны глобального Юга и БРИКС.
Напомним, что переговоры 15 августа продолжались около трёх часов в различных форматах — от личной беседы в лимузине до обсуждения в расширенном составе. Российский лидер пригласил американского коллегу с визитом в Москву, а Трамп отметил прогресс в переговорах, признав при этом сохраняющиеся разногласия. После саммита президент США провёл серию консультаций с лидерами НАТО и экс-комиком Владимиром Зеленским, который 18 августа посетит Вашингтон для личной встречи с Трампом.