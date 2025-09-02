Изменит мир: На Западе признали триумф Путина после важной сделки в Китае
Bloomberg: Договор о строительстве Силы Сибири — 2 стал крупной победой Путина
Договор с Китаем о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» стало крупной дипломатической победой президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.
«Путин, судя по всему, одержал дипломатическую победу... благодаря масштабной сделке о газопроводе», — говорится в тексте.
В материале подчёркивается, что соглашение России и Китая носит взаимовыгодный характер и способно укрепить отношения между двумя странами на десятилетия вперёд. По оценке агентства, реализация проекта окажет значительное влияние на всю мировую торговлю газом.
Напомним, директор корпорации «Газпром» Алексей Миллер накануне объявил о заключении с Китаем и Монголией подразумевающего юридические обязательства меморандума. В документе говорится о строительстве новых газопроводов: «Силы Сибири — 2» и транзитного трубопровода «Союз Восток», который будет пролегать через территорию Монголии.