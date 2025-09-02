Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 14:17

Изменит мир: На Западе признали триумф Путина после важной сделки в Китае

Bloomberg: Договор о строительстве Силы Сибири — 2 стал крупной победой Путина

Договор с Китаем о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» стало крупной дипломатической победой президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.

«Путин, судя по всему, одержал дипломатическую победу... благодаря масштабной сделке о газопроводе», — говорится в тексте.

В материале подчёркивается, что соглашение России и Китая носит взаимовыгодный характер и способно укрепить отношения между двумя странами на десятилетия вперёд. По оценке агентства, реализация проекта окажет значительное влияние на всю мировую торговлю газом.

«Лидеры наговорились»: В Кремле рассказали о контактах Путина и Си Цзиньпина в Китае
«Лидеры наговорились»: В Кремле рассказали о контактах Путина и Си Цзиньпина в Китае

Напомним, директор корпорации «Газпром» Алексей Миллер накануне объявил о заключении с Китаем и Монголией подразумевающего юридические обязательства меморандума. В документе говорится о строительстве новых газопроводов: «Силы Сибири — 2» и транзитного трубопровода «Союз Восток», который будет пролегать через территорию Монголии.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Си Цзиньпин
  • Китай
  • Новости экономики
  • Сила Сибири
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar