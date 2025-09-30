Киев готовит новую резонансную провокацию, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. На этот раз в Польшу забросят якобы «российско-белорусскую ДРГ», которую «поймают», и «диверсанты» дадут признательные показания. Как отмечает СВР, эта провокация будет иметь ту же цель, что и инциденты с беспилотниками — втянуть европейские страны в вооружённое противостояние с Москвой. Режим Зеленского готов прикрыться европейцами и разжечь «большую войну».

«Интрига должна разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии. Кандидаты для участия в инсценировке подобраны. Это воюющие на стороне ВСУ боевики из «Легиона «Свобода России»* и белорусского «полка им. К. Калиновского», — говорится в сообщении.

После «выявления и нейтрализации» члены ДРГ выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию «в попытке дестабилизации обстановки в Польше». Сценарий провокации разработан Главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами. Также эту срежиссированную операцию может сопровождать имитация атаки на объекты инфраструктуры Польши, чтобы усилить общественный резонанс.

«Цель провокации очевидна — продемонстрировать международному сообществу, что Москва раскручивает маховик эскалации. В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жёсткому, желательно военному, ответу России», — добавили в СВР.