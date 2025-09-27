В Европе строят планы по разжиганию новой войны против России: к военным действиям в отношении нашей страны они подталкивают Польшу. Об этом пишет норвежское издание Steigan.

«Европа стоит на пороге новой большой войны. Не потому, что этого хочет народ Польши, и не потому, что Россия обязательно хочет открыть новый фронт, а потому, что НАТО и Соединённым Штатам нужна фигура, которую они могут переместить в своей игре великих держав», — говорится в материале.

Польша, вписываясь в эту схему, всё больше подвергается давлению с целью стать прифронтовым государством в конфликте с Россией, подытожил автор статьи.