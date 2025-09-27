Интервидение
27 сентября, 08:53

Запад подталкивает одну из стран НАТО к конфликту с Россией

Steigan: Запад подстёгивает Польшу вступит в конфронтацию с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / motioncenter

В Европе строят планы по разжиганию новой войны против России: к военным действиям в отношении нашей страны они подталкивают Польшу. Об этом пишет норвежское издание Steigan.

«Европа стоит на пороге новой большой войны. Не потому, что этого хочет народ Польши, и не потому, что Россия обязательно хочет открыть новый фронт, а потому, что НАТО и Соединённым Штатам нужна фигура, которую они могут переместить в своей игре великих держав», — говорится в материале.

Польша, вписываясь в эту схему, всё больше подвергается давлению с целью стать прифронтовым государством в конфликте с Россией, подытожил автор статьи.

Ранее Захарова предупредила Европу о риске третьей мировой войны. Дипломат обратила внимание на появившиеся в СМИ сведения о намерениях властей Украины организовать провокации в Румынии и Польше, чтобы возложить на Россию ответственность за эти действия.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

