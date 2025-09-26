Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 сентября, 16:49

Ближе, чем когда-либо: Захарова предупредила Европу о риске третьей мировой войны

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о реальной угрозе начала третьей мировой войны в случае подтверждения данных о планах Киева на проведение диверсий в Европе под ложным флагом. Об этом дипломат написала в телеграм-канале, комментируя публикации ряда венгерских СМИ.

Захарова обратила внимание на появившиеся в СМИ сведения о намерениях властей Украины организовать провокации в Румынии и Польше, чтобы возложить на Россию ответственность за эти действия.

«Сегодня сразу несколько венгерских СМИ сообщили о планах Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию. Так, на Банковой готовят свой «Гляйвицкий инцидент» — с целью создать Casus belli для войны между Россией и НАТО. Если всё это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу третьей мировой войны», констатировала дипломат.

«Нам мало оружия»: Зеленский согласился, что Украина далека от победы
При этом сам Владимир Зеленский заявил, что ночью воздушное пространство Украины нарушили разведывательные БПЛА. Киевский главарь добавил, что они могли принадлежать Венгрии и вести разведку промышленных объектов Незалежной.

Юрий Лысенко
