Ближе, чем когда-либо: Захарова предупредила Европу о риске третьей мировой войны
Захарова: Если Киев правда планирует диверсии, ЕС стоит на грани мировой войны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о реальной угрозе начала третьей мировой войны в случае подтверждения данных о планах Киева на проведение диверсий в Европе под ложным флагом. Об этом дипломат написала в телеграм-канале, комментируя публикации ряда венгерских СМИ.
Захарова обратила внимание на появившиеся в СМИ сведения о намерениях властей Украины организовать провокации в Румынии и Польше, чтобы возложить на Россию ответственность за эти действия.
«Сегодня сразу несколько венгерских СМИ сообщили о планах Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию. Так, на Банковой готовят свой «Гляйвицкий инцидент» — с целью создать Casus belli для войны между Россией и НАТО. Если всё это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу третьей мировой войны», — констатировала дипломат.
При этом сам Владимир Зеленский заявил, что ночью воздушное пространство Украины нарушили разведывательные БПЛА. Киевский главарь добавил, что они могли принадлежать Венгрии и вести разведку промышленных объектов Незалежной.
