Путин вспомнил, как пил кофе в пижамах с экс-премьером Британии Тони Блэром

Президент России Владимир Путин выразил скептическое отношение к американской инициативе по управлению сектором Газа с участием экс-премьера Британии Тони Блэра. Об этом он заявил в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению»

«Действительно, насколько я знаю, я ещё так внимательно не смотрел это предложение, но там предлагается создать международный орган, который будет управлять какое-то время управлять сектором Газа во главе с Тони Блэром. Я был у него в гостях, мы с ним в пижамах кофе пили. И он неизвестен, конечно, как миротворец», — отметил российский лидер.

Глава государства предложил альтернативное решение, высказавшись за передачу контроля над территорией действующему палестинскому руководству.

«На мой взгляд, лучше бы, конечно, все передать под управление президента [Махмуда] Аббаса и сегодняшней администрации Палестины», — отметил он.

Президент также подтвердил приверженность России принципу двух государств как основе урегулирования конфликта.

«Россия всегда, начиная с 1948 года, а потом и 1974-го, когда была принята соответствующая резолюция Совета безопасности ООН, выступала за создание двух государств — Израиля и Палестинского государства. И в этом, на мой взгляд, залог окончательного решения палестино-израильского конфликта», — подчеркнул Путин.

Напомним, в британской прессе появились сообщения о том, что Тони Блэр может стать временным главой администрации Газы после того, как закончится горячая фаза конфликта между Израилем и Палестиной. По данным СМИ, политик уже работает над планом послевоенного урегулирования и иногда бывает в регионе лично. Предполагается, что полномочия переходной администрации будут действовать пять лет.